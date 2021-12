Napoli, l’annuncio di Spalletti: azzurri decimati!

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha fatto il punto sui giocatori indisponibili della sua rosa. Cinque assenze pesanti!

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro tra Milan e Napoli. Entrambe le formazioni si presentano allo scontro diretto con assenze molto pesanti. Per il Milan: Rebic, Calabria, Leao, Kjaer e probabilmente Theo Hernandez.

Per quanto riguarda la formazione azzurra, Luciano Spalletti ha fatto l’elenco dei suoi giocatori indisponibili nella giornata di oggi. Per il tecnico toscano sono cinque le assenze, anche queste parecchio importanti. Le sue parole in conferenza stampa:

“Mario Rui, Insigne, Fabian Ruiz, Osimhen e Koulibaly non sono tra i convocati“. Il Napoli sarà quindi orfano di cinque titolarissimi, ma secondo Spalletti la sua squadra può comunque riuscire ad avere la meglio. L’ex Roma e Inter ha fatto un’attenta analisi dell’avversario dichiarando: