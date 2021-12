Serie A, la classifica aggiornata dopo Atalanta-Roma

Vittoria sorprendente della Roma sull’Atalanta di Gasperini. 1-4 il risultato finale, con i giallorossi che scalano posizioni in classifica!

Che prestazione degli uomini di Mou! La Roma ha probabilmente dimostrato per la prima volta in campionato una forza degna della sua rosa. Difatti, al Gewiss Stadium di Bergamo, i giallorossi sono riusciti ad imporsi per 4-1.

L’Atalanta è stata completamente annientata dalla forza offensiva della Roma. Già al 1’ minuto di gioco è stato vantaggio giallorosso, grazie al gol di Tammy Abraham. Poi ci ha pensato Nicolò Zaniolo a raddoppiare, timbrando la sua prima rete stagionale in Serie A. La Dea ha provato a rialzarsi, complice qualche cambio in attacco già dopo la mezz’ora.

Quindi l’autogol Bryan Cristante ha accorciato le distanze sullo scadere della prima frazione di gara. Nel secondo tempo poco da dire. L’Atalanta ha provato a spingersi in avanti, ma la Roma, in ripartenza, ha punito i nerazzurri. Prima con Smalling e poi ancora con Tammy Abraham. A segno, per la prima volta, due inglesi nella stessa gara di Serie A!

Adessa, la Roma di Mourinho ha scalato diverse posizioni in classifica, piazzandosi a -5 punti dal quarto posto e staccando Juventus, Lazio e Fiorentina. L’Atalanta rimane terza, ma in caso di vittoria del Napoli, domani sera, verrebbe scavalcata.