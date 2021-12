Serie A, la classifica aggiornata dopo Bologna-Juventus

Si è concluso il secondo dei tre anticipi del sabato di Serie A. La Juventus batte il Bologna, tra poco in campo Cagliari e Udinese

Giunto quasi al termine il sabato della diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A. Juventus corsara a Bologna: 0-2. A breve l’Udinese sarà di scena sul campo del Cagliari.

Dopo la sorprendente vittoria della Roma a Bergamo per 4-1, il sabato di Serie A è proseguito con Bologna-Juventus. I bianconeri hanno battuto la squadra di Mihajlovic per due reti a zero: decidono le reti di Morata nel primo tempo e di Cuadrado nella ripresa. Adesso è il turno dell’anticipo serale: in campo Cagliardi contro Udinese.

Sia la Roma che la Juventus provano a carburare e ad avvicinarsi al quarto posto che significa Champions League. Bel passo in avanti per Mourinho e Allegri, brusca frenata invece per l’Atalanta di Gasperini. Questa la situazione di classifica in questo momento: