Florenzi: “Siamo arrabbiati ma se giochiamo così ne perdiamo poche”

Al termine di Milan-Napoli è arrivato a parlare ai microfoni di Dazn anche il difensore del Milan Alessandro Florenzi.

La sconfitta di stasera in una partita così importante ha lasciato molto rammarico nell’ambiente rossonero. La sensazione di aver perso immeritatamente un match clou è forte.

A commentare lo stato d’animo in casa Milan al termine della gara è arrivato, ai microfoni di Dazn, Alessandro Florenzi. Queste le dichiarazione del difensore dei rossoneri: “A fine partita eravamo arrabbiati. Per il risultato e per il gol annullato. Eravamo anche arrabbiati perché il loro calcio d’angolo nasce da una rimessa nostra data a loro”.

Leggi anche:

Florenzi poi si è detto fiducioso per il prosieguo della stagione, perché l’atteggiamento della squadra è a suo parere quello giusto: “Conta però anche come perdi le partite. Giocando in questa maniera secondo me ne perderemo poche. Per quello che abbiamo creato il risultato più giusto era il pareggio”.