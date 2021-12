Milan, brilla la stella della Primvera: doppietta al Pescara – VIDEO

Prestazione di alto livello della stellina rossonera nel match di Primavera 1 contro il Pescara. L’ivoriano è stato protagonista di una magica doppietta!

Bella vittoria per il Milan Primavera contro il Pescara. Nella partita andata in scena ieri alle 13.00, i rossoneri si sono imposti per 4-2 sui ragazzi di Iervese. La gara si è messa subito bene per il Milan, grazie ad una magica azione personale di Chaka Traore, gran protagonista del match.

L’ivoriano ha permesso il vantaggio rossonero già al primo minuto. Tiro in porta e deviazione di Scipione che ha messo in rete un rocambolesco autogol. Ma l’azione di Chaka è stata davvero notevole! Al 4’, l’ivoriano scatenato ha segnato il doppio vantaggio. Stavolta il gol porta la sua firma: trovatosi da solo davanti la porta ha spinto in rete il passaggio del compagno.

Il Pescara, ultimo in classifica, è riuscito a reagire segnando la rete del 2-1 con Blanuta. Ma dopo soltanto due minuti ci ha pensato ancora Traore a riportare in vantaggio il Milan. Un gol di pregevole fattura: a limite dell’area ha sferrato un piattone sinistro battendo il portiere nell’angolino.

Ancora reazione del Pescara nel secondo tempo, e ancora Blanuta firmare la rete per accorciare le distanze. 3-2 al Vismara, ma al 71’ Nasti ha chiuso i giochi da calcio di rigore. A prescindere dal risultato, ha stupito la prestazione eccellente di Chaka Traore, non soltanto per la doppietta (quasi tripletta) messa a segno. Il giovanissimo è stato protagonista di tante giocate importanti.

Ha lottato su ogni pallone Chaka, e le sue incursione offensive sono state letali per gli avversari. Una prestazione che dimostra quanto questo giovane (acquistato dal Parma) sia un vero talento. Su di lui ci sono alte aspettative. Si spera che presto possa arrivare in prima squadra a dare una concreta mano alla formazione di Pioli.

Di seguito il video dei gol e delle giocate di Traore nel match contro il Pescara: