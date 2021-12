Milan-Napoli, formazioni ufficiali: c’è Ballo-Touré, fuori Saelemaekers

Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, big match di stasera valido per 18esima giornata di Serie A.

Tutto pronto per l’attesissimo big match tra Milan e Napoli. San Siro farà da cornice ad uno scontro cruciale per le sorti dell’alta classifica. I rossoneri di Pioli hanno bisogno della vittoria per continuare a credere nel primo posto, attualmente occupato dall’Inter.

I nerazzurri sono difatti sopra di 4 punti al Milan. Senza il successo, il Diavolo potrebbe di nuovo vedere la squadra di Inzaghi tentare la fuga scudetto. Il Napoli di Spalletti, invece, ha bisogno della vittoria per acciuffare proprio il Milan, distante 3 punti.

Quest’anno, la lotta per il titolo sembra accesissima. C’è un certo equilibrio tra le prime quattro squadre della classifica, tutte molto in forma, pronte a darsi battaglia. Gli scontri diretti sono tutti cruciali, proprio come quello di stasera tra rossoneri e azzurri.

Come risaputo, Pioli e Spalletti hanno dovuto far i conti con parecchie tegole. Tante assenze, tutte fondamentali, in entrambe le formazioni. Per il Milan, si è aggiunto oggi alla lista degli indisponibili Theo Hernandez. I due tecnici hanno quindi dovuto adattare i giocatori a disposizione per comporre le formazioni più competitive.

Sono state da poco rese note le scelte ufficiali di Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Eccole di seguito:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Zambo Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.: Spalletti