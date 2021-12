Ultim’ora Milan, tegola per Pioli: Theo Hernandez non convocato

Le ultime notizie sul terzino non sono affatto positive. Pioli lo ha eliminato dalla lista dei convocati e stasera non ci sarà.

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda Theo Hernandez. Il laterale rossonero dopo una nuova valutazione, a causa di un peggioramento dello stato febbrile, è stato tolto dalla lista dei convocati dal mister Stefano Pioli.

Nuova tegola per la squadra rossonera che perde un altro pezzo importante. L’ex Real Madrid non sarà infatti del match stasera e non potrà aiutare i suoi compagni ad avere la meglio del Napoli. Si aggiunge quindi anche lui alla lunga lista degli assenti per il match di stasera a San Siro contro i partenopei, che già comprende i vari Kjaer, Calabria, Leao e Rebic.

Al suo posto quindi giocherà l’ex Monaco Ballo-Touré, che era già stato messo in preallarme, dal momento che nonostante l’iniziale convocazione, le condizioni di Theo non facevano ben sperare.