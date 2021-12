Milan-Napoli, probabili formazioni: il Diavolo punta sulla fantasia

Le probabili formazioni di Milan e Napoli in vista del big match della 18.a giornata di Serie A, previsto per questa sera a San Siro.

Il Milan ha un solo obiettivo: tornare a vincere ed allontanare il momento delicato che sta attraversando da qualche settimana. Farlo stasera contro il Napoli sarebbe un importante passo avanti.

Per questo motivo Stefano Pioli non dovrà sbagliare le scelte di formazione per il big-match delle ore 20:45. I rossoneri, privi ancora di elementi importanti come Calabria, Kjaer, Leao e Rebic, dovranno dare il massimo.

Come di consueto, la Gazzetta dello Sport stamane ha lanciato le previsioni sulle formazioni che queste sera si sfideranno: ecco le possibili scelte dei mister Pioli e Spalletti.

La formazione del Milan

Crucci di formazione che mister Pioli dovrebbe risolvere in mattinata. A cominciare dalle condizioni di Theo Hernandez, ieri ancora febbricitante. Ma al suo posto è pronto il franco-senegalese Ballo-Touré.

Il Milan punterà sulla fantasia: pronti a giocare dal 1′ minuto sia Brahim Diaz che Junior Messias, i due trequartisti di maggior spessore tecnico. In panchina, nelle rotazioni della trequarti, dovrebbe invece finire un Saelemaekers un po’ scarico.

In porta dunque ci sarà Maignan. Difesa a quattro con Florenzi (preferito a Kalulu) a destra, Tomori e Romagnoli al centro e per l’appunto Ballo-Touré largo a sinistra. Tandem Kessie-Tonali in mediana, mentre in attacco Ibrahimovic sarà supportato da Messias, Diaz e dal solito jolly Krunic.

Il probabile undici del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, B. Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

La formazione del Napoli

Gli avversari di giornata, ovvero il Napoli quarto in classifica, non è da meno a livello di indisponibilità. Gli azzurri si presenteranno a San Siro senza i lungodegenti Koulibaly e Osimhen, ma anche con i forfait di Insigne, Mario Rui e Fabian Ruiz.

Le buone notizie per Spalletti arrivano dal polacco Zielinski, recuperato in tempo dopo i problemi di tracheite. L’attacco sarà affidato ai guizzi di Politano ed Elmas ed all’esperienza di Mertens.

Il probabile undici titolare del Napoli: (4-2-3-1) Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens.