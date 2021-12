Theo o Ballo-Toure: la scelta di Pioli

Theo Hernandez è stato convocato. La scelta finale sulla sua presenza in campo dal primo minuto verrà presa solo a ridosso del match ma le possibilità stanno aumentando

Theo Hernandez c’è. Il vero grande dubbio della vigilia era legato proprio al terzino francese, che in settimana non ha potuto allenarsi con il resto del gruppo per via di un’influenza. Il calciatore del Milan non ha guai fisici ma è chiaramente debilitato per via della febbre, che lo ha portato ad allenarsi in palestra.

Stefano Pioli ha deciso, alla fine, di portare con se Theo Hernandez, che stasera, per la delicata partita di San Siro, contro il Napoli, valevole per la diciottesima giornata di Serie A, sarà a disposizione.

Theo Hernandez partirà titolare o dalla panchina?

E’ questo il dilemma del mister. La speranza di tutti i tifosi rossoneri è che alla fine il francese scenda in campo dal primo minuto e mostri subito le sue qualità, indispensabili per battere la squadra di Luciano Spalletti.

Sulla sinistra Pioli dovrà già fare a meno di Ante Rebic e Rafael Leao e proprio per questo l’assenza di Theo Hernandez sarebbe ancor più pesante.

Pioli ci sta pensando e la possibilità di veder l’ex Real Sociedad titolare sono in aumento. La scelta definitiva arriverà a ridosso del match. E’ evidente che le condizioni di Hernandez verranno costantemente monitorate.

Se si decidesse di non rischiare, a giocare titolare sarebbe Ballo-Toure, in vantaggio su Kalulu. L’ex Monaco ha disputato uno spezzone contro la Salernitana. Prima esce in campo dal primo minuto, contro l’Inter, in un match davvero da dimenticare. La speranza è che se dovesse tornare titolare, la sua prova possa essere decisamente diversa rispetto a quella con i nerazzurri.