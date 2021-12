Ancora Milan-Napoli: due obiettivi in comune!

Secondo Sky Sport, il Milan e il Napoli condividono un forte interesse per i due centrali difensivi. A gennaio potrà essere duro scontro sul mercato…

Percorsi molto simili quelli di Milan e Napoli… su più fronti! Oltre all’emergenza infortuni, che ha condotto le due squadre ad un calo prestazionale in campionato, c’è un altro fattore che accomuna le due squadre. Ovvero l’esigenza di un nuovo centrale di difesa!

Il club partenopeo ha da poco salutato Kostas Manolas, passato all’Olympiacos e quindi tornato in patria. A gennaio sarà quindi d’obbligo intervenire sul mercato e acquistare un innesto per la difesa. Stessa situazione del Milan, o quasi! Il club rossonero non ha ceduto alcun giocatore, ma come risaputo sarà costretto ad inserire un nuovo difensore in rosa dopo il longevo infortunio di Simon Kjaer.

Il danese starà ai box per circa sei mesi, in pratica la sua stagione è già giunta al termine. E il Milan per continuare ad essere competitivo in campionato ha bisogno di un innesto all’altezza. I profili monitorati dal Milan sono diversi, ma due piacciono particolarmente.

Sven Botman del Lille e Gleison Bremer del Torino sono i principali obiettivi per la difesa di Stefano Pioli. Valutazioni di mercato alte per i due giocatori, ma la qualità è indiscussa. Il Milan dovrà fare i conti con i costi dei cartellini, e probabilmente potrà trovare un altro ostacolo sul percorso.

Napoli, stessi obiettivi del Milan: Botman e Bremer nel mirino

Come riportato oggi pomeriggio da Sky Sport, anche il Napoli, che deve trovare un sostituto a Manolas, è particolarmente interessato a Sven Botman e Gleison Bremer. Circa 25-30 milioni di euro la valutazione per entrambi i difensori centrali, con il Lille e il Torino non così ben predisposti alla cessione.

Ieri Milan e Napoli si sono incontrati sul campo di San Siro per la 18^ giornata di Serie A, ma a gennaio lo “scontro” potrà avvenire sul fronte mercato. Le ipotesi sono due: o accade quanto successo in estate con Bakayoko e Anguissa, uno andato al Milan e uno al Napoli, entrambi dall’inizio nel mirino dei due club; o sarà scontro totale per uno tra Botman e Bremer.

È anche vero che Milan e Napoli devono fare i conti con le alte pretese dei club proprietari dei due difensori.