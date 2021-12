Milan, ritorno di fiamma? Via dal Benfica, rossoneri in corsa!

I rossoneri sono nella lista delle pretendenti per il brasiliano, scontento per l’utilizzo. Lo riporta il quotidiano brasiliano UEL Esporte.

Nuove voci e nuove indiscrezioni riguardo il mercato in entrata del Milan. Manca ormai davvero poco all’inizio della sessione invernale e la dirigenza rossonera non vuole farsi trovare impreparata.

L’acquisto del difensore per sostituire, almeno numericamente, Simon Kjaer è sicuramente la priorità per Maldini e Massara, ma il mercato potrebbe riservare delle occasioni che potrebbe esser giusto cogliere. Nel caso in cui si venissero a creare i presupposti per rinforzare la rosa con innesti di livello a buone condizioni economiche, la società si farà trovare pronta. Un’occasione potrebbe arrivare dal Portogallo, dove un vecchio obiettivo è tornato ad essere accostato al Diavolo. Proprio da Lisbona infatti arrivano indiscrezioni in questo senso.

Secondo quanto riportato da UEL Esporte, i rossoneri sono nella lista delle pretendenti ad Everton. Il futuro del talento del Benfica potrebbe infatti essere lontano da Lisbona. Il trequartista si è lamentato con la stampa qualche giorno fa del suo scarso utilizzo da parte del tecnico Jorge Jesus. Ecco quindi che l’interesse dei vari club europei per il brasiliano (25 presenze e 4 gol nella passata stagione) è tornato alla ribalta, tra cui quello del Milan, che lo segue dal 2019 quando il calciatore stupiva in Brasile con la maglia del Gremio.

Sulle tracce del 25enne ci sono però altri club di primo livello, intenzionati ad approfittare della situazione e ad assicurarsi le prestazioni del gioiello. Tra questi c’è il Borussia Dortmund. Il club tedesco è sempre attento a fiutare colpi importanti in giro per l’Europa e il quotidiano portoghese lo mette in prima fila, facendo anche il nome di un club di Premier League, l’Everton. Anche i Toffees tengono d’occhio il classe 1996 da tempo.