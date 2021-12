Leao, come sta l’attaccante del Milan: oggi nuovi test, le ultime news

Secondo Tuttosport, Rafael Leao si sottoporrà oggi ad un nuovo controllo medico. La speranza di rivederlo presto in campo è tanta…

Rafael Leao è sicuramente uno dei giocatori rossoneri che più sta mancando alla squadra in questo complicato periodo. Le assenze sono tante, tutte fondamentali, ma se c’è una posizione in cui il Milan è davvero in emergenza è la fascia sinistra d’attacco.

Con Leao e Rebic out, una parte dell’anima rossonera sembra essersi eclissata. Si fa fatica ad arrivare in porta, e ancor di più a segnare. La partita di ieri sera contro il Napoli ne è la dimostrazione più grande (ma anche la scorsa contro l’Udinese). Il Milan arriva in zona di rifinitura ma poi si perde in dei movimenti macchinosi che a poco portano.

Manca il guizzo, la qualità, la scioltezza con le quali era semplice fare male all’avversario. E sicuramente, l’assenza di un giocatore come Leao sta avendo delle forti ripercussioni nella squadra e nel gioco. Il portoghese, come possiamo ricordare, si è procurato una lesione al bicipite femorale della coscia destra nella gara contro la Salernitana.

Si pensava a qualcosa di leggero, facilmente recuperabile in una settimana. Ma, al Milan nulla è facile, soprattutto se si parla di infortuni. Leao è stato costretto a saltare le gara contro Udinese e Napoli, e potrebbe andare anche peggio.

Leao, difficile il rientro con l’Empoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, Rafael Leao si sottoporrà oggi ad un nuovo esame medico per comprendere l’entità dell’infortunio. C’è da capire a che punto del recupero è la lesione alla coscia e di conseguenza quando potremo rivedere il portoghese in campo.

Secondo la medesima fonte, è quasi improbabile che Leao rientri mercoledì per la gara di campionato contro l’Empoli. Dovrebbe allenarsi in gruppo oggi e domani, ma è un’ipotesi alquanto lontana. Tuttosport ha pochi dubbi nell’affermare che Rafa rientrerà con tutta probabilità nel big match del 6 gennaio contro la Roma di Mourinho.

Ovviamente, però, nessuna speranza è completamente persa. Si aspettano i risultati dell’esame di oggi per fare delle previsioni certe. Stefano Pioli spera nel recupero di Leao e Theo per la trasferta ad Empoli, ma non sarà così semplice, soprattutto per il portoghese.