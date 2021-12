Milan, venduta “Casa Milan” ad un fondo immobiliare: l’impatto sul bilancio del club

Mossa a sorpresa da parte della società rossonera: in giornata è stata ufficializzata l’operazione di vendita della sede operativa

Il Milan ha venduto alla fondo immobliare “Inarcassa RE” Casa Milan. Lo hanno reso noto gli stessi acquirenti con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito.

Dopo aver acquistato Casa Milan lo scorso 23 febbraio, il Milan perde in data odierna la proprietà dell’immobile di via Aldo Rossi cedendolo ufficialmente a “Fondo Inarcassa RE”. La società rossonera continuerà comunque ad utilizzare come sede Casa Milan e dunque rimarranno aperti anche il Museo Mondo Milan, il Milan Store, Milan Bistrot ed anche la biglietteria.

Si tratta di un’operazione effettuata al fine di migliorare ulteriormente la situazione economica e finanziaria del club anche se, come riporta Calcio e Finanza, resta un’importante squilibrio tra costi e ricavi. L’impatto di questa operazione frutta comunque un buon guadagno, dato si registra un impatto positivo a bilancio di ben 20 milioni di euro. Ancora una manovra della società AC Milan con lo scopo di continuare il percorso di competitività sostenibile.