Empoli-Milan, Pioli valuta due cambi di formazione: le ultime

Le ultime news sulla formazione del Milan che domani sera chiuderà l’anno solare 2021 sfidando l’Empoli in trasferta.

Dimenticare il Napoli ed il presunto torto arbitrale subito nel finale. Concentrarsi dunque sulla trasferta di Empoli per chiudere al meglio l’anno solare 2021.

Questa la missione del Milan, che in attesa di vivere un’intensa seconda parte di stagione non può fallire l’appuntamento al ‘Castellani’ in trasferta, previsto per domani sera alle ore 20:45.

Intanto mister Stefano Pioli, che ancora dovrà fare a meno di diverse defezioni importanti, sembra pronto a cambiare qualcosa nella formazione titolare, rispetto alla sconfitta di domenica contro i partenopei.

Rientra Theo Hernandez, ballottaggio sulla fascia destra

Secondo le ultime indicazioni del Corriere dello Sport, il Milan si presenterà ad Empoli con un paio di cambi praticamente certi. Il primo ovviamente riguarda Theo Hernandez.

Il terzino da ieri sembra essersi lasciato alle spalle la febbre ed è tornato a lavorare in gruppo. Non sarà ancora al top, ma Pioli dovrebbe schierarlo dal 1′ minuto al posto del deludente Ballo-Touré.

L’altro cambiamento riguarda la trequarti. Alexis Saelemaekers, brillante nel secondo tempo di Milan-Napoli, dovrebbe tornare al suo posto standard. Il belga dovrebbe giocare largo a destra in fase offensiva, mentre Junior Messias gli lascerà spazio accomodandosi in panchina.

Ballottaggio in difesa. Pioli deve scegliere se puntare ancora su Alessandro Florenzi come terzino destro di spinta, oppure affidarsi alla fisicità di Pierre Kalulu. Una decisione che verrà presa in extremis poco prima del match di domani.

Per il resto formazione confermata. Ibrahimovic partirà ancora dal 1′ minuto al centro dell’attacco (Giroud pronto ad entrare in corso d’opera), così come Krunic avrà ancora spazio nel ruolo di jolly della trequarti.

La probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi (Kalulu), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.