Serie A, la top 11 del CIES: tre giocatori del Milan presenti

Pubblicata dal centro internazionale dello studio dello sport la lista dei migliori 11 in Serie A in questa prima metà della stagione

Il CIES, acronimo che sta Centre International d’Etude du Sport, è un’organizzazione indipendente di ricerca e istruzione con sede in Svizzera ed ha pubblicato la Top 11 della Serie A.

In questa speciale lista sono presenti diversi giocatori del Milan, e questo fa capire che ultime giornate a parte, questa squadra continua a far parlare di se. La formazione, a dir la verità, si divide tra calciatori di Milan, Inter e Napoli. Solo uno degli undici milita in un club diverso da questi tre (Berardi del Sassuolo). Fa strano anche non vedere nessun giocatore della Juventus.

Nella formazione che CIES ha pubblicato in base ai dati forniti da OPTA, il Milan è rappresentato da Theo Hernandez nella posizione di terzino sinistro, Tomori come difensore centrale e Leao esterno sinistro d’attacco. Promosso dunque Theo, nonostante non stia facendo cose eccellenti come nella scorsa stagione. Ha da poco raggiunto le 100 presenze in rossonero ed è stato premiato da Paolo Maldini.

Ovviamente c’è anche Fik, riconoscimento meritatissimo per il difensore anglo-canadese. Nel tridente lì davanti spunta Rafael Leao, presente nonostante il problema fisico che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco in quest’ultimo periodo. A centrocampo bocciatura per Franck Kessie, al suo posto c’è un suo ex compagno di squadra oltre che grande amico: Hakan Calhanoglu.