Spalletti e il gol annullato a Kessie: “Regola chiara, di cosa si parla?”

Spalletti in conferenza stampa è stato interpellato sul gol annullato a Kessie in Milan-Napoli.

Anche se sono passati alcuni giorni dal big match di San Siro, il dibattito rimane aperto sulla rete non convalidata a Franck Kessie nel finale. Nell’ambiente rossonero prevale la convinzione che non ci fosse alcuna irregolarità.

Tutto ruota attorno alla posizione di Olivier Giroud, che era in netto fuorigioco. Ma era un offside passivo o attivo? Attivo, stando a chi ha deciso e a molti che hanno valutato l’episodio dando ragione all’interpretazione dell’arbitro Davide Massa. Anche se le discussioni restano aperte, sia Milan che Napoli ormai pensano alla prossima partita di campionato.

Spalletti sul gol non convalidato a Kessie

Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spezia è stato nuovamente interpellato sul gol annullato a Kessie e ha risposto nella seguente maniera: «A caldo per qualcuno c’è stato un fuorigioco particolare, si sono accesi un po’ di dubbi nel dibattito. Però a freddo tutti, compresi gli organi istituzionali dell’AIA, hanno confermato che si tratta di una regola UEFA e FIFA e si sono espressi in maniera unanime. Se qualcuno vuole restare a caldo, è una scelta sua. La situazione è chiara, per cui non capisco di cosa si parli».

Spalletti non ha alcun tipo di dubbio: la decisione dell’arbitro Massa è stata corretta. Il fatto che anche dall’AIA sia arrivato un giudizio positivo sulla scelta del fischietto di Milan-Napoli lo convince ancora di più del fatto che non vi sia stato alcun tipo di errore. Ad ogni modo, ormai la partita è superata e non si può tornare indietro.

La squadra campana si è presa i 3 punti e affronterà lo Spezia al San Paolo galvanizzata dal successo ottenuto a San Siro. Quella di Stefano Pioli dovrà utilizzare la delusione per il KO in casa al fine di reagire e fare risultato a Empoli.