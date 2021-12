Empoli-Milan, le formazioni ufficiali: Kessie trequartista

Le formazioni ufficiali di Empoli-Milan, sfida valevole per la 19sima giornata di Serie A e che chiude il 2021 dei rossoneri.

Tutto pronto per la sfida del Castellani fra la squadra di Aurelio Andreazzoli e i rossoneri di Stefano Pioli. Il Milan spera di chiudere in bellezza un 2021 di altissimo livello, che ha visto il Diavolo tornare protagonista anche in Champions.

Serve una vittoria per non perdere contatto con le prime posizioni della classifica, ma anche per reagire alla sconfitta di domenica scorsa a San Siro contro il Napoli di Spalletti. I tre punti servono però anche per tenere distanti le squadre che stanno rincorrendo dietro, su tutte la Juventus che ieri è tornata a farsi sotto per la zona Champions.

Pioli ha fatto le sue ultime scelte. Il tecnico emiliano è sempre alle prese con i tanti problemi di formazione e oggi deve fare anche a meno di Zlatan Ibrahimovic: al suo posto giocherà Olivier Giroud. Il francese cerca il suo primo gol con la maglia del Milan in trasferta. L’allenatore sorride anche per il recupero di Theo Hernandez, che formerà la linea dei quattro difensori insieme a Florenzi, Tomori e Romagnoli- Ancora Tonali e Bennacer in mediana, con Messias sulla trequarti preferito a Krunic, ex di giornata. La vera novità e Franck Kessie sulla trequarti. Nell’Empoli ci sarà Cutrone: l’ex Milan farà coppia in attacco con Pinamonti.

Empoli-Milan: gli undici scelti da Pioli

Empoli (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski, Bajrami; Cutrone, Pinamonti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez: Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud