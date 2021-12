Empoli-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Empoli-Milan chiude il programma della 19.a giornata di Serie A, l’ultima del 2021. Per i rossoneri, un match da non sbagliare. Di seguito le informazioni su dove vederlo in streaming e diretta tv

Un anno fa, il Milan viveva una delle serate più esalanti della stagione con la vittoria in extremis contro la Lazio, nel match deciso dal gol in extremis di Hernandez. Tre punti che permisero ai rossoneri di consolidare la vetta della classifica. Oggi, a 12 mesi di distanza, il Milan si ritrova ad affrontare un’altra partita importante, da vincere per mantenere almeno le distanze immutate dal primo posto.

Reduci da un mese non certo positivo con soli 7 punti nelle ultime 6 partite, il Milan è ospite al Castellani di un Empoli, reduce da sei risultati utili consecutivi, tra i quali spicca la vittoria in trasferta contro il Napoli. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, fermato da un problema al ginocchio. L’assenza dello svedese si aggiunge a quelle in attacco di Rebic e Leao. Lo sostituirà Giroud con il possibile inserimento di Kessie nel ruolo di trequartista al posto dell’evanescente Diaz. Rientra Hernandez. Nell’Empoli, l’ex Cutrone dovrebbe partire dal primo minuto in attacco.

Empoli-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla

Empoli-Milan sarà trasmessa in simulcast su Dazn e Sky Sport. Per gli abbonati a Dazn, il match sarà disponibile, in streaming tramite l’applicazione per smart tv, smartphone, decoder TimVision, Amazon Fire Stick e console di gioco (Xbox e Playstation). Su Sky invece diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 252 con la possibilità del 4K per i clienti con decoder Sky Q e televisori abilitati.

Dopo la pausa natalizia, il Milan tornerà in campo il 6 gennaio alle 18.30 contro la Roma a San Siro, match che sarà trasmesso in esclusiva da Dazn. Nel turno successivo, sfida domenicale alle 12.30 contro il Venezia al Penzo con diretta in simulcast anche su Sky.