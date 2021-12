Pioli, i precedenti al “Castellani” di Empoli: bisogna invertire il trend

Quello di stasera sarà il tredicesimo confronto per Pioli, da allenatore, con l’Empoli. I precedenti non sorridono al tecnico emiliano

La partita di stasera rappresenta un crocevia vero e proprio per il Milan, che deve rispondere alla vittoria della Juventus (che si avvicina al quarto posto) e prendere le distanze dall’Atalanta.

Non sarà facile perché difronte i rossoneri troveranno un Empoli in grande spolvero in questa stagione. Bisogna però tornare sulla retta via per cercare di non far scappare l’Inter capolista e rimanere a contatto col Napoli. Pioli dovrà fare a meno ancora di tante pedine importanti, a cui si aggiunge Zlatan Ibrahimovic, assente per un sovraccarico al ginocchio.

Parliamo di precedenti. Stefano Pioli, che ha rinnovato da qualche settimana col Milan fino al 2023, questa sera affronterà per la tredicesima volta l’Empoli sulla panchina avversaria. Il bilancio è quasi di totale equilibrio, ma c’è un dato che spaventa i tifosi rossoneri.

Contro i toscani Pioli ha vinto 4 volte (sempre in casa), poi 3 pareggi e ben 5 sconfitte. La preoccupazione sta nel fatto che tutte le debacle sono arrivate al “Castellani”, proprio l’impianto in cui il Milan giocherà questa sera. Altro fattore sono i gol subiti dalle squadre del mister emiliano nello stadio dell’Empoli: ben 11, e non è mai riuscito a tenere la porta inviolata.