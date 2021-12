Diretta Live Empoli-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 19esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Empoli-Milan: la partita in diretta

3′ – Pinamonti con un tiro-cross indirizza il pallone verso Cutrone, anticipato in maniera provvidenziale da Tomori.

2′ – Bajrami si inserisce bene in area rossonera e calcia senza colpire la porta. Buona occasione.

1′ – Match cominciato!

L’arbitro Di Bello alle 20:45 fischierà l’inizio della sfida.

Serie A, formazioni ufficiali Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanović, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Żurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disp.: Furlan, Ujkani; Marchizza, Tonelli, Viti; Asllani, Bandinelli, Štulać; Di Francesco, La Mantia, Mancuso. All.: Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Díaz, Krunić; Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Empoli-Milan: la presentazione della partita

Dopo il pareggio contro l’Udinese e la sconfitta contro il Napoli, il Milan stasera va di scena a Empoli con l’obiettivo di tornare a vincere. Chiudere il 2021 con i 3 punti sarebbe l’ideale per la squadra rossonera.

Pioli anche allo stadio Carlo Castellani non si fa mancare delle assenze pesanti. Sono out Kjaer (stagione finita), Leao, Rebic e Ibrahimovic. Recuperato Theo Hernandez, che torna titolare sulla corsia sinistra difensiva. Nella formazione iniziale una grande novità è l’impiego di Kessie nel ruolo di trequartista. Sulle fasce d’attacco agiscono Messias e Saelemaekers.

Andreazzoli ha solo Haas (stagione finita) come assente, per il resto può contare sulla rosa al completo. In attacco punta molto sulla coppia composta da Cutrone e Pinamonti, supportata da Bajrami come trequartista. A centrocampo c’è Ricci, giovane talento accostato al Milan negli ultimi anni. La squadra toscana in campionato è in serie positiva da cinque partite. In questa Serie A ha già sconfitto Juventus, Napoli e Fiorentina.