Milan, infortunio Ibrahimovic: quando rientra? C’è già una data

Zlatan Ibrahimovic non sarà disponibile per la gara di stasera ad Empoli. Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il bomber svedese…

In casa Milan è ormai un cult! Per un giocatore che recupera da un infortunio, ce n’è un altro che si ferma ai box. È proprio quanto successo negli ultimi giorni a Milanello. Olivier Giroud ha da poco recuperato dal problema fisico, mentre Zlatan Ibrahimovic è stato costretto allo stop proprio ieri.

Un sovraccarico al ginocchio sinistro per lo svedese, che salterà sicuramente il match di stasera ad Empoli. Insomma, Stefano Pioli avrà quindi, come ormai accade da tempo, un solo attaccante a disposizione, e dovrà inventarsi qualcosa per non stremare anche Giroud. Il francese, molto probabilmente, verrà schierato da titolare stasera ma non ha ancora i 90 minuti nella gambe.

Per fortuna, al match di stasera seguiranno circa due settimane di riposo per i rossoneri; tempo a dispozione utile a recuperare i tanti infortunati della rosa. Al rientro dalla sosta di Natale si spera siano subito disponibili i vari Rebic, Calabria e Leao, che dovrebbero rientrare in campo il 6 gennaio contro la Roma a San Siro.

Per quanto riguarda Ibra, anche lo svedese dovrebbe rientrare per quella data. Il suo infortunio non è di grave entità, anzi. Dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante, anche se ormai a Milanello è diventato difficile fare previsioni. Ad ogni modo, secondo le informazioni, Stefano Pioli dovrebbe avere a disposizione il gigante di Malmoe subito dopo la sosta natalizia.

Il Milan, per condurre una seconda metà di stagione migliore della scorsa, ha bisogno di una rosa numerosa e al completo. Altrimenti sarà difficile dare continuità ai risultati.