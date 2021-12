Calciomercato Milan, Maldini ci ripensa | Contatti con l’agente

Il club rossonero ripensa a una vecchia fiamma per rinforzarsi nel calciomercato di gennaio 2022.

Paolo Maldini ha fatto intendere che il Milan prenderà solo il sostituto dell’infortunato Simon Kjaer nel mercato invernale, ma sarà così davvero? Non bisogna escludere che la dirigenza faccia qualcosa in più se si verificheranno le giuste occasioni.

Tra centrocampo e reparto offensivo a Stefano Pioli non dispiacerebbe avere uno-due innesti. Oltre a considerare la Coppa d’Africa, va tenuto conto dei tanti infortuni che stanno colpendo la squadra rossonera. Società e allenatore si confronteranno nei prossimi giorni.

Everton via dal Benfica: sondaggio del Milan

Per il reparto offensivo negli ultimi giorni è rispuntato fuori il nome di Everton Sousa Soares, noto semplicemente come Everton e obiettivo del Milan già nel 2019. Dall’estate 2020 milita nel Benfica, ma in Portogallo non è esploso come ci si aspettava quando faceva faville con la maglia del Gremio de Porto Alegre.

L’esterno offensivo brasiliano è scontento a Lisbona e pensa di cambiare squadra nel calciomercato di gennaio. Il suo agente Bertolucci sta ricevendo alcuni sondaggi e anche il Milan avrebbe chiesto informazioni. Lo rivela Rudy Galetti, opinionista di Sportitalia.

Va detto che Everton predilige agire sulla fascia sinistra, dove Pioli ha già Rafael Leao e Ante Rebic, pertanto potrebbe non essere una priorità per il club rossonero. Non rimane che attendere per capire se si svilupperà una trattativa concreta nelle prossime settimane. Non mancano società concorrenti pronte ad assicurarsi l’ex Gremio.