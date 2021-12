Milan, i numeri di Theo Hernandez: nessuno come lui in Italia

Il terzino del Milan è imprescindibile per questa squadra, nonostante un rendimento al di sotto delle proprie potenzialità

Ancora lui, ancora Theo Hernandez. Il francese ieri è tornato in campo dopo aver smaltito i sintomi influenzali che lo avevano costretto a saltare il big match contro il Napoli.

Theo ancora non riesce a brillare. Nella scorsa stagione era stato devastante per tutto l’arco del campionato, ma questo sta faticando un po’ a trovare la migliore condizione fisica anche a causa di alcuni fattori extra-calcistici come ad esempio il Covid che lo ha colpito. Nonostante questo, però, la freccia del Milan è ancora devastante e registra primati su primati in Serie A.

Leggi anche:

Secondo i dati raccolti da OptaPaolo, account ufficiale Twitter di Stats Perform, Theo Hernandez è il calciatore che in questa prima parte di stagione nel campionato italiano ha totalizzato il maggior numero di assist per quanto riguarda i difensori: ben 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanLive.it (@milanliveit)

Ma non finisce qui: sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, “Treno Hernandez” è il giocatore che più volte è entrato nell’azione di un gol della propria squadra. 7 volte è stato protagonista di una rete del Milan, con cinque assistenze e 2 finalizzazioni personali. Insomma, numeri importanti per un giocatore che ancora non si è espresso al meglio. E figuriamoci quando lo farà…