Ex Milan – Piatek torna in Serie A: il club italiano vuole il polacco

L’ex attaccante rossonero è pronto a vivere una nuova esperienza nel campionato italiano. Ecco chi ha messo gli occhi su di lui

Krzysztof Piatek potrebbe presto tornare in Italia. La sua avventura in Germania all’Hertha Berlino sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda: vuole rimettersi in gioco in Serie A.

I tifosi rossoneri ricordano molto bene l’attaccante polacco. Arrivato nel mercato invernale del 2019, nella prima parte di quella stagione Piatek aveva ottenuto numeri realizzativi strabilianti con la maglia del Genoa. Poi l’approdo in rossonero e subito la doppietta in Coppa Italia contro il Napoli che ha fatto innamorare velocemente i tifosi milanisti.

Leggi anche:

Eppure dopo un impatto iniziale devastante, qualcosa pian piano è andata spegnendosi. Piatek non è più riuscito ad andare in gol con continuità nella stagione successiva, e con l’arrivo di Ibrahimovic è stato costretto a fare le valigie e salutare Milano. Anche all’Hertha Berlino aveva cominciato bene, ma adesso l’attaccante ha voglia di una nuova esperienza e tornare in Italia non gli dispiacerebbe.

Come riportato questa mattina nella prima pagina del giornale La Gazzetta dello Sport, c’è un club italiano che lo accoglierebbe molto volentieri. Si tratta del Torino di Ivan Juric. Il rinnovo di Andrea Belotti è davvero lontano, e allora la società di Urbano Cairo deve in qualche modo tutelarsi ed essere pronta a sostituirlo. Il primo nome è proprio quello dell’ex Milan, che dunque sarebbe pronto a tornare in Italia per provare a far ricredere coloro che non hanno creduto in lui.