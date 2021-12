Girone d’andata Serie A | Top11 Opta: c’è un rossonero

C’è anche un giocatore del Milan nella formazione del girone di andata di Serie A, stilata da Opta. Ecco di chi si tratta. Presente anche Calhanoglu

E’ tempo di bilanci in Serie A. Ieri è andato in archivio il girone di andata: il Milan è tornato al successo, contro l’Empoli, riuscendo così a non far scappare l‘Inter, che nel pomeriggio aveva vinto, ancora una volta, contro il Torino.

I punti di distacco dal primo posto, occupato dai nerazzurri, sono solamente quattro. Otto, invece, quelli di vantaggio sul quinto, dove troviamo la Juventus. E’ evidente, che ci sono calciatori che in queste diciannove partite sono riusciti a fare la differenza più di altri. Opta, specializzato nelle statistiche del mondo del calcio, ha stilato la top 11, del girone di andata.

La Top 11 di Opta

La formazione è schierata con il 4-3-1-2 e vede la presenza anche di un giocatore del Milan: si tratta di Theo Hernandez, che nella serata di ieri sera, nel match contro l’Elmpoli, ha ritrovato il gol, il secondo in Serie A, dopo quello contro il Venezia, nel 2 a 0 di San Siro, lo scorso 22 settembre.

Theo Hernandez – si legge – ha fornito cinque assist in questo campionato, più di ogni altro difensore. Più in generale è il giocatore del reparto arretrato ad aver preso parte a più reti in questa Serie A (sette, due centri e cinque passaggi vincenti). Freccia.

Presente anche Hakan Calhanoglu, per aver “preso parte a 13 gol in questo campionato (sei reti, sette assist), più di ogni altro centrocampista nella Serie A 2021/22.

Il resto della formazione prevede altri due giocatori dell’Inter, due della Juventus, uno di Napoli, Torino, Atalanta, Fiorentina e Verona.

Ecco la Top 11:

Handanovic; Cuadrado, Bremer, de Ligt, Theo Hernandez; Fabian Ruiz, Brozovic, Calhanoglu; Pasalic, Simeone, Vlahovic.

XI – Here is the Serie A 2021/22 best XI so far (first half of the season) based on Opta data. Choir. pic.twitter.com/lnHGuR46XJ — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 23, 2021