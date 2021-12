Calciomercato Milan, nuovi gol dalla Francia | Affare da 10 milioni

Per l’attacco rossonero potrebbe arrivare un rinforzo dalla Francia: c’è stato già un incontro con gli agenti in sede.

In estate il Milan ha deciso di scommettere su Pietro Pellegri, ma finora l’ex Genoa ha giocato poco e non ha inciso. Colpa anche degli infortuni che gli sono capitati, però non sembra che Stefano Pioli faccia molto affidamento su di lui.

Considerando l’età e gli acciacchi fisici di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, ai rossoneri farebbe comodo qualcosa in più di Pellegri come altra opzione nel reparto offensivo. Un centravanti capace di dare maggiori garanzie sia fisiche che in termini di gol. Invece al ragazzo arrivato dal Monaco serve una squadra che gli dia continuità affinché lui possa davvero rilanciarsi.

Leggi anche:

Mercato Milan, Kolo Muani nel mirino di Maldini e Massara

Tra gli attaccanti che il Milan sta valutando c’è Randal Kolo Muani, il cui contratto scade a giugno 2022. C’è la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero a fine stagione oppure di anticipare il suo arrivo a gennaio trovando un accordo con il Nantes per il cartellino.

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che il 23enne francese piace alla dirigenza rossonera, che di recente ha incontrato gli agenti a Casa Milan. Già nella scorsa estate Muani era finito nel mirino, poi si è deciso di scommettere su Pellegri anche perché c’era la possibilità di fare un’operazione in prestito.

Considerata la scadenza contrattuale ravvicinata, il bomber del Nantes può essere acquistato per circa 10 milioni di milioni di euro. Il Milan potrebbe decidere di provare ad assicurarsi questo giocatore per un prezzo contenuto e di andare a rinforzare così il proprio attacco, restituendo Pellegri al Monaco.

Nella Ligue 1 2021/2022 il bottino di Muani è il seguente: 7 gol e 3 assist in 18 partite. Ha saltato una sola gara, segnale di una buona tenuta fisica. Anche nella scorsa stagione, conclusa con 10 reti e 9 assist in 40 match, è mancato solo una volta. Un aspetto che al Milan terranno in considerazione, oltre alle sue qualità tecniche.