Atalanta, nuovo acquisto: Milan in pressing sull’attaccante!

L’Atalanta ha chiuso per un nuovo acquisto in queste ore. Ora l’attaccante potrebbe liberarsi (e il Milan è un’opzione)

Il mercato di gennaio non è ancora iniziato ma ci sono stati già i primi movimenti. Uno di questi l’ha piazzato l’Atalanta, che si è assicurata le prestazioni di Boga del Sassuolo per 22 milioni di euro.

Un acquisto importante per la società di Percassi che va così a rinforzare l’attacco, più precisamente la trequarti. Adesso, però, con il suo arrivo, in quella zona di campo per Gasperini c’è una certa abbonandanza. In uscita c’è Miranchuk, che in passato è stato seguito anche dal Milan – quando giocava per la Lokomotiv Mosca: il giocatore poi scelse Bergamo, dove ha fatto vedere di avere qualità ma non come ci si aspettava. Il russo comunque ha mercato e potrebbe finire nel mirino di diversi club in Italia e non solo. Ma non è lui quello che, dopo l’acquisto di Boga, ha l’attenzione di tantissime società. E fra queste potrebbe esserci anche il Milan.

Leggi anche:

L’Atalanta vuole tenerlo

Nelle scorse settimane qualcuno ha parlato di una possibile separazione fra l’Atalanta e l’attaccante subito nel mercato di gennaio, l’arrivo di Boga non fa altro che alimentare questo voci. Il giocatore in questione è Luis Muriel, che sembra aver un po’ di mal di pancia perché non contento per il minutaggio di questi primi sei mesi di stagione. Ecco che per lui potrebbero aprirsi le porte per una cessione, e il Milan è una delle squadre che lo segue.

Abbondanza in attacco per l’#Atalanta dopo l’arrivo di #Boga. Oltre al partente #Miranchuk occhio anche alla situazione di #Muriel che vorrebbe avere più spazio. Molte squadre hanno sondato il terreno per lui, #Juve compresa. L’Atalanta vorrebbe tenerlo, situazione da seguire — Gianluigi Longari (@Glongari) December 26, 2021

Anche il #Milan è in pressing su #Muriel. Per ora non ci sono margini per una partenza ma va seguita. Per il resto i rossoneri cercano un difensore e un esterno se Castillejo (piace al Genoa e in Spagna) partisse — Gianluigi Longari (@Glongari) December 26, 2021

Come spiega Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, dall’altra parte però l’Atalanta spinge per non cederlo adesso. Gasperini e il club hanno mostrato interesse nel trattenerlo, almeno fino a fine anno. Ma la situazione resta in divenire. Su di lui ci sarebbe anche la Juve, oltre ad altre squadre in Italia e non solo. Per i rossoneri sarebbe un rinforzo importante senza dubbio.