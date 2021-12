Futuro segnato, lasciano il Milan

Uscite programmate: il Milan è pronto a cedere due calciatori già durante il calciomercato di gennaio. Futuro già segnato per entrambi

Il Milan sarà protagonista del prossimo calciomercato di gennaio. I rossoneri sono chiamati ad intervenire per rafforzare la rosa, messa a dura prova, ancora una volta, dai tantissimi infortuni.

La priorità, chiaramente, è l’acquisto di un nuovo difensore: il nome in cima alla lista è quello di Sven Botman. L’olandese piace parecchio ma va convinto il Lille, che vorrebbe sui 30 milioni di euro, a cederlo in prestito con diritto di riscatto. C’è da fare i conti anche con la concorrenza importante della Premier League, con il Newcastle in prima fila.

E’ evidente che si guarda alle alternative: da Bremer, passando per Caldara e Sarr. Tanti nomi sul tavolo per una scelta, che non sembra ancora esserci stata.

Si guarderanno alle opportunità, non solo per il difensore, ma magari anche per l’acquisto di un trequartista, che possa dare una mano alla squadra, che al momento non sta usufruendo del miglior Brahim Diaz. Occhio dunque alle occasioni ma il Milan dovrà capire quale sarà il budget a disposizione. E’ evidente, che uno sforzo verrà fatto dalla proprietà, ma i soldi potrebbero arrivare anche dalle cessioni.

Leggi anche:

Due nomi in uscita

Restano sempre due i calciatori con le valigie in mano. Difficile che Pietro Pellegri vada via a gennaio, anche se la sua situazione andrà monitorata. Il ritorno a pieno regime di Ante Rebic e Olivier Giroud potrebbero non fargli più vedere il campo, quando tornerà a disposizione.

Chi è sicuro di andar via è invece Andrea Conti. Il terzino destro non rientra più piani della società e a gennaio è pronto a lasciare il Milan. Il suo agente sta lavorando alla ricerca di una nuova sistemazione, che molto probabilmente sarà in Italia. In passato è stato accostato con insistenza alle genovesi, Sampdoria e Genoa, ma attenzione ad altre piste, come può essere quella che lo porterebbe a Bologna.

Chi, invece, può sbarcare in Liguria è Samu Castillejo. Lo spagnolo è apprezzato da Shevchenko, che sta pensando di giocare con il 4-3-3. L’ex Villarreal sarebbe il giocatore perfetto per il ruolo di esterno destro. Serve il sì da parte del rossonero e che il Grifone metta sul piatto un’offerta sugli otto milioni di euro.

Attenzione per Castillejo alla pista spagnola, soprattutto al Getafe, mai davvero tramontata. Con la cessione dell’esterno l’acquisto di un nuovo uomo per la trequarti sarebbe certamente più semplice.