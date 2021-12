Milan, sfuma il francese: lo aspetta la Germania

Niente Milan per l’attaccante. Il calciatore è pronto a volare in Bundesliga e firmare un contratto di cinque anni. L’accordo sembra davvero ormai ad un passo

Sono diversi i calciatori accostati al Milan. Il calciomercato si avvicina ed ogni summit è buono per far pensare che un club sia in trattativa con un calciatore.

L’incontro di qualche giorno fa a Casa Milan tra l’entourage di Randal Kolo Muani e la dirigenza rossonera hanno alimentato le voci che volevano i rossoneri sul calciatore.

Il nome dell’attaccante francese non è certo nuovo: il giocatore del Nantes è osservato dalla dirigenza del Diavolo ormai da tempo. Rappresenta un’opportunità visto che Muani, classe 1998, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La capacità di giocare in più ruoli dell’attacco, da centravanti ma anche da esterno stuzzica non poco la dirigenza del Milan.

Sarebbe un profilo perfetto per la politica rossonera ma gli ultimi rumors di calciomercato danno Muani molto lontano dall’Italia e dal club rossonero. Dalla Germania giungono sempre più conferme in merito ad un accordo ormai imminente con l‘Eintracht Francoforte. Per Muani sarebbe pronto un contratto da cinque anni. Ma attenzione anche al Marsiglia.

Leggi anche:

Opportunità a costo zero

Ma le opportunità a costo zero non mancano di certo. Restando in Francia, il profilo più interessante che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno è sicuramente Kamara del Marsiglia. Il giocatore non rinnoverà con l’OM ed è pronto ad una nuova esperienza.

Il Milan lo segue da tempo così come diverse squadre inglese. Bisognerà battere la concorrenza dei club di Premier League per riuscire a portarlo in Italia.

Il capitolo attaccanti risulta ancora più interessante: in Italia potrebbero andar via a zero Lorenzo Insigne e Andrea Belotti. Due profili che potrebbero far comodo al Diavolo ma attenzione, anche, all’opportunità che viene dalla Francia, con Lacazette intenzionato a liberarsi dall’Arsenal per una nuova avventura.