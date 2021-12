Spezia, Thiago Motta in bilico: contattato un ex Milan

Secondo quanto riportato da Sky sport il club ligure avrebbe avviati i contatti con l’ex tecnico rossonero. Thiago Motta verso l’esonero.

Potrebbe saltare a breve un’altra panchina di Serie A. Si prospetta un altro avvicendamento nel massimo campionato e, secondo i media, il tutto potrebbe verificarsi ancor prima della ripresa delle partite, il 6 gennaio.

Lo Spezia infatti, sarebbe in rottura con Thiago Motta. L’italo-brasiliano, con appena 16 punti conquistati in 19 partite, non ha convinto la dirigenza in questi primi mesi potrebbe salutare con l’inizio dell’anno nuovo. Sulla panchina dei bianconeri potrebbe quindi finire un ex Milan. Un allenatore che alla guida del Diavolo non fece bene e che potrebbe avere ora una nuova chance, ovvero Marco Giampaolo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club ligure ha già avviato i contatti con l’allenatore, che sta discutendo quindi della possibilità con il direttore sportivo Roberto Pecini. Potrebbe quindi non bastare a Thiago Motta l’impresa compiuta a Napoli la scorsa settimana per rimanere sulla panchina dello Spezia. Giampaolo potrebbe quindi avere un’occasione per riscattarsi dopo le esperienze negative alla guida di rossoneri e del Torino nella scorsa stagione.