Calciomercato, Atalanta e Roma si rinforzano: i nuovi acquisti in arrivo

Calciomercato, a una settimana dal via ufficiale alla riaperturea delle trattative, Atalanta e Roma piazzano già i primi colpi con due nuovi acquisti funzionali agli schemi di Gasperini e Mourinho

E’ già cominciato il calciomercato di gennaio. Come spesso accade, alcuni club si sono mossi in anticipo rispetto alla riapertura ufficiale delle trattative fissata al prossimo 3 gennaio, primo giorno utile per ufficializzare affari già conclusi in precedenza.

E’ il caso di Atalanta e Roma che, in attesa dell’ufficialità, avrebbero già messo a segno due acquisti per la seconda parte della stagione. Cominciamo dai giallorossi, prossimi avversari del Milan,a San Siro, alla ripresa del campionato con il turno infrasettimanale dell’Epifania. Su richiesta di Mourinho, il club capitolino ha bloccato il terzino dell’Arsenal, Ainsley Maitland-Niles.

L’intesa, come confermano le indiscrezioni di giornata, sarebbe arrivata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, quest’ultimo pare collegato a una serie di condizioni, tra cui il numero di presenze dell’oramai ex Gunners. Calciatore versatile, può giocare sia da terzino come vice Karsdorp che da centrocampista, Niles dovrà attendere ancora per aggregarsi ai nuovi compagni in quanto è risultato positivo al Covid, alla stregua di numerosi altri colleghi in Premier League. Di fatto, quindi, se il tutto dovesse concludersi al meglio, difficile vederlo in campo contro il Milan.

L’Atalanta rinforza l’attacco: ecco Boga

Già ampiamente annunciato e ora di fatto completato l’arrivo di Boga all’Atalanta. Ulteriori conferme sull’intesa raggiunta tra Atalanta e Sassuolo sono arrivate proprio il giorno di Natale. Inseguito già la scorsa estate dai nerazzurri, Boga si trasferisce all’Atalanta a titolo definitivio e va a rinforzare un reparto offensivo già molto competitivo. Un acquisto importante quello dell’ivoriano che rappresenta la conferma delle ambizioni di alta classifica di un’Atalanta che vuole giocarsi, con una rosa ampia, le sua chance anche in Europa League.

L’arrivo di Boga all’Atalanta potrebbe liberare Muriel per il quale pare anche il Milan abbia effettuato un sondaggio, ipotesi ovviamente da confermare. Difficile, infatti, che Gasperini possa privarsi dell’attaccante colombiano già a gennaio. Boga, infatti, sarà impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio e non sarà a disposizione prima di febbraio.