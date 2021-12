Da Verona: “Milan, 20 milioni per il centrocampista”

Secondo quanto riferito da L’Arena, i rossoneri si sono mossi per assicurarsi il centrocampista in vista della prossima stagione. I gialloblu chiedono 20 milioni.

Siamo praticamente a ridosso dell’inizio della sessione invernale di calciomercato. I vari club sfrutteranno il mese di gennaio per colmare le lacune delle rose e per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Sarà però anche l’occasione per le società di lavorare in ottica futura e di chiudere accordi per il prossimo anno. Il Milan è alla ricerca di diverse pedine nei vari ruoli e necessita anche di inserire un elemento di livello sulla trequarti. Brahim Diaz è in effetti il solo giocatore con le caratteristiche giuste per giocare dietro la punta, con Daniel Maldini che deve ancora completare il suo percorso di crescita. Ecco perché Maldini e Massara stanno vagliando diverse ipotesi sul mercato, magari anche in prospettiva futura. In queste senso le ultime indiscrezioni parlano di un Milan fortemente interessato a un centrocampista che milita in Serie A. Stiamo parlando del centrocampista del Verona, Antonin Barak.

Leggi anche:

Il Verona chiede 20 milioni per Barak

Come riportato da L’Arena, il club rossonero si sta muovendo per bloccare il trequartista ceco in vista della prossima stagione. Si tratta di un tipo di operazione che il Verona fa spesso per cedere i suoi pezzi pregiati, ovvero cessione a gennaio con il calciatore che rimane in gialloblù fino al termine della stagione. Allo stesso modo gli scaligeri hanno ceduto Rrahmani al Napoli e Amrabat alla Fiorentina due anni fa.

Il quotidiano veneto specifica che Setti fa una valutazione del cartellino del 27enne di 20 milioni di euro. Sul giocatore c’è anche interesse dalla Premier League e dalla Bundesliga e questo contribuisce a far lievitare il prezzo. In questa prima parte di stagione Barak ha collezionato 15 presenze in Serie A, condite da 5 gol e 2 assist.