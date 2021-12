Milan, pazza idea Muriel: i tifosi rossoneri si dividono

Da ieri è fuoriuscita la notizia di un Milan interessato seriamente a Luis Muriel, che potrebbe lasciare presto l’Atalanta.

Nella giornata di ieri l’Atalanta ha praticamente chiuso per un importante colpo offensivo. In arrivo a Bergamo l’esterno d’attacco Jeremie Boga, ivoriano in scadenza con il Sassuolo.

Una notizia che ne ha sviluppata immediatamente un’altra: Luis Muriel può diventare un esubero in casa bergamasca. Il colombiano, quest’anno utilizzato con meno continuità dal tecnico Gasperini, potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio.

Ed ancora più intrigante è la news secondo cui il Milan sia seriamente tentato dal colpaccio Muriel. I rossoneri stanno osservando eventuali occasioni sul mercato di riparazione. Ovvio che l’ipotesi di ingaggiare il classe ’91 sarebbe molto allettante.

Leggi anche:

Muriel sì o Muriel no? I milanisti rispondono sui social

Ma cosa ne pensano i tifosi del Milan di un possibile arrivo di Muriel dall’Atalanta? Sul social Twitter sono arrivati pareri molto discordanti. In pratica i supporter rossoneri si dividono.

C’è in primis chi considera il colombiano un colpaccio che farebbe certamente al caso di Pioli e compagnia. Un numero 9 che darebbe riposo a Ibra e Giroud e soprattutto garantirebbe più gol e qualità.

Muriel sta spingendo per andare al Milan. Il ragazzo pensa che questa sia l’ultima grande opportunità in carriera a 30 anni d’età ed è in ottimi rapporti con Pioli — Interista Spallettiano Bis (@BisInterista) December 26, 2021

Mister Pioli conosce molto bene #Muriel 👀🔴⚫️ — Riccardo Molinari (@Rik_Molinari) December 26, 2021

Muriel nel Milan fa 63 gol in 3 partite, ma voi siete abituati a Cutrone e Giroud — Anueleao de la Calle (@frankgallagherm) December 26, 2021

Se il Milan compra muriel il 10 gennaio mi presento a scuola vestito da spongebob — J JAMBI (@MarteennSaVa) December 26, 2021

Ma sono numerosi anche i tifosi ed appassionati milanisti che non condividono l’eventuale scelta. Muriel viene indicato da questi come un calciatore discontinuo, un investimento non azzeccato. Con la paura che, lontano da Bergamo, non renda al massimo.

Muriel con lo staff di Pioli si ritira dal calcio giocato dopo una settimana. — Malato di Milan (CS68) (@Thankilpin) December 26, 2021

Muriel è uno schifo dì atleta. Fate finta dì non sapere che fuori da Bergamo prende 10 kg in pochi mesi. La sua carriera NON è una coincidenza — Enrico (@enricoI00) December 18, 2021

Chi vuole Muriel al Milan non è milanista, vuole solo veder spendere soldi senza un criterio https://t.co/7OZA8oBJnl — ilcaldariano (@diohakane) December 26, 2021