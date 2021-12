Milan, buone notizie dall’infermeria: in 4 pronti al rientro!

Pioli può sorridere: saranno ben 4 i rientri in vista del ritorno in campo nel nuovo anno contro la Roma. C’è anche Ibra

Giungono buone notizie da Milanello per quanto riguarda i vari rientri in gruppo di quei calciatori che sono rimasti out nell’ultimo periodo di Serie A. Alcuni mancavano da tanto tempo, per altri si è trattato invece di un breve stop.

Quello che conta è che finalmente Pioli potrà avere l’infermeria praticamente vuota, eccezion fatta per Pellegri (ancora ai box) e ovviamente Kjaer. Se da un lato il tecnico emiliano recupera diverse pedine, dall’altro perderà quei calciatori che saranno impegnati per un mese in Coppa d’Africa: Bennacer, Kessie e Ballo-Tourè.

Ma parliamo dei rientri, questione più importante in questo momento. Pioli avrà a disposizione dall’inizio del nuovo anno ben 4 calciatori: in primis Ibrahimovic, che ha smaltito il problema al ginocchio che gli aveva fatto saltare Empoli. Poi ci sono Calabria, Rebic e Leao che, come riportato questa mattina da Tuttosport, sono alle battute finali dei rispettivi lavori personalizzati.

Questo significa che presto rientreranno in gruppo, presumibilmente in tempo per essere in campo contro la Roma il 6 gennaio. Ovviamente tutti questi giocatori non avranno i novanta minuti nelle gambe, e dovrà dunque essere bravo Pioli a gestirli. Il mister rossonero potrà fare affidamento anche su Olivier Giroud, che sta tornando in forma ed è pronto ad alternarsi con Ibrahimovic.