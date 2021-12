Calciomercato Milan, colpo dall’Uruguay: parla il presidente!

Il presidente del Penarol ha parlato ai microfoni di serieanews.com commentando il possibile approdo del suo gioiello in Serie A.

Potrebbero esserci sviluppi in merito al possibile approdo in Italia di un gioiello sudamericano. In questi mesi si sta lavorando in prospettiva e il Milan, ma non solo, ha messo gli occhi su un giovane attaccante uruguayano.

Si tratta del ventenne Agustin Alvarez, centravanti del Penarol. Nelle scorse settimane il procuratore del calciatore, Edgardo Lasalvia, è stato in Europa per parlare con diversi club, tra cui anche tre squadre della Serie A. Lasalvia infatti ha incontrato Inter, Milan e Fiorentina. Si è trattato probabilmente di dialoghi conoscitivi, per sondare un po’ il terreno, fatto sta che Maldini ha puntato il ragazzo. Nel frattempo si continua a parlare di un arrivo del calciatore in Italia, e le dichiarazioni arrivano direttamente dall’Uruguay.

Il presidente del Penarol, Ignacio Ruglio è intervenuto infatti ai microfoni di serieanews.com, commentando l’interesse dei vari club italiani per il suo gioiello. Queste le sue parole: “Qua in Uruguay non è ancora arrivata nessuna offerta concreta per il calciatore. Abbiamo ricevuto proposte da altri mercati, però dall’Italia non sono arrivate offerte concrete alla nostra società”.

Il patron del club uruguayano ha poi continuato, ammettendo che qualcosa potrà muoversi in futuro: “E’ possibile che giunga qualcosa di concreto più avanti. Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato. Vedremo”. Ruglio quindi non ha affatto chiuso la porta a un possibile sviluppo da questo punto di vista. Alvarez ha attirato l’interesse dei migliori club grazie alle sue prestazioni e ai suoi numeri (10 gol e 2 assist nell’ultima Copa Sudamericana).

Al Diavolo serve un innesto nel reparto offensivo la prossima estate e il profilo di questo attaccante intriga molto dalle parti di via Aldo Rossi,. Ovviamente però, come affermato anche dal presidente del Penarol, la concorrenza è spietata e non arriva soltanto dall’Italia