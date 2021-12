Milan in crescita, dentro e fuori dal campo: i numeri

Cresce il Milan di Elliott. Il club rossonero, grazie al lavoro dei suoi uomini, da Gazidis, passando per Maldini, Massara e Pioli, migliora i suoi numeri, fuori e dentro il campo

E’ un Milan che cresce, dentro e fuori dal campo. Gli anni bui sembrano davvero lontani e risultati stanno premiando le scelte della società:

i rossoneri arrivati secondi sono tornati a giocare la Champions League e l’obiettivo chiaramente è quello di sentire la musichetta della competizione europea più importante, anche la prossima stagione.

Il Milan oggi è secondo a 4 punti dal primo punto e ne ha 8 di vantaggio sul quinto, occupato dalla Juventus. La squadra cresce, come detto, e lo fa grazie ai suoi giocatori, che migliorano di partita in partita, grazie al lavoro di Stefano Pioli.

Numeri in crescita

Il lavoro di Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis sta mostrando, dunque i suoi frutti. Per un Milan che cresce in campo ce n’è un altro che migliora – come detto – anche fuori. Nell’ultimo anno il club rossonero – riporta gazzetta.it – è riuscito a chiudere accordi con ben 25 nuovi sponsor, che hanno permesso di far crescere il fatturato di 17 milioni di euro. La Champions League ha portato ben 55 milioni.

Col nuovo anno, i numeri sono destinati a crescere. In attesa del nuovo stadio, che poterà altri ricavi e che permetterà al Milan di camminare sempre più con le proprie gambe, come i più grandi club.