Calciomercato Milan, un brasiliano in Svizzera | Maldini lo segue!

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club rossonero avrebbe messo in agenda l’attaccante brasiliano.

Il mercato sta per entrare nel vivo e cominciano le varie trattative per andare a rinforzarsi in vista della prossima stagione. I talenti che si sono messi in mostra in questa prima parte dell’anno sono numerosi e anche il Milan li studia.

C’è anche tempo per porre le basi per delle operazioni che verrebbero poi concretizzate nella prossima estate. Il Milan è impegnato in questo momento nella ricerca di un difensore centrale che vada a sostituire, numericamente e tecnicamente, l’infortunato Simon Kjaer. Ciò nonostante la società di via Aldo Rossi non è immobile per quanto riguarda gli altri reparti e sta valutando eventuali operazioni, non necessariamente per questa sessione di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni infatti Maldini avrebbe messo gli occhi su un attaccante del campionato svizzero, che compirà 24 anni il prossimo aprile. Il dirigente è stato colpito, come tanti altri, dai suoi numeri impressionanti di questa stagione.

Leggi anche:

Milan, sul taccuino anche Arthur Cabral

Stiamo parlando di Arthur Cabral del Basilea. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.it il classe ’98 sarebbe l’ultimo nome finito sulla lista del club rossonero per il reparto avanzato. Il brasiliano potrebbe essere un profilo per il prossimo anno. Il Milan ha intenzione di ringiovanire l’attacco nelle prossime sessioni di mercato e cerca dei rinforzi come lui. Arthur ha una grande confidenza con il gol. Oltre alle 14 marcature in 18 partite nella Super League svizzera, è anche il capocannoniere della Conference League per distacco (13 gol).

Come specificato dal portale di mercato, i rossoneri non sono i soli ad aver aggiunto il suo nome al proprio taccuino. Anche la Fiorentina avrebbe pensato al 23enne per il dopo Vlahovic. Ora che Arthur si è messo in mostra anche nel palcoscenico europeo, tanti club sono finiti sulle sue tracce. La sua valutazione si aggira intorno ai 12-15 milioni di euro e il suo contratto scade nel 2023. Il ragazzo sembra pronto a fare il salto di qualità, vedremo con la maglia del Diavolo addosso.