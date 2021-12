Via dal Milan a gennaio: due squadre italiane si sfidano

Due società della Serie A a duello per un’esubero della squadra di Pioli.

Nel calciomercato di gennaio il Milan non penserà solo a rinforzarsi con un difensore ed eventuali occasioni in altri ruoli. Paolo Maldini e Frederic Massara sicuramente finalizzeranno due cessioni che avrebbero voluto fare già in estate.

Non è un segreto che Andrea Conti e Samuel Castillejo siano in uscita da Milanello. Entrambi non rientrano più nel progetto rossonero e sono destinati a cambiare squadra nel corso della finestra invernale del calciomercato. Ci sono già dei contatti che potrebbero portare in tempi brevi ai loro addii.

Andrea Conti conteso da Empoli e Sampdoria

Conti ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e in ogni caso lascerà il Milan al termine della stagione, ma l’addio si concretizzerà già a gennaio. Il futuro del laterale destro ex Atalanta sarà ancora in Serie A.

La Gazzetta dello Sport spiega che c’è un duello in corso tra Empoli e Sampdoria. Il club toscano sarebbe in pole position. Nei giorni scorsi si è parlato di contatti avviati per portare Conti alla corte di Aureliano Andreazzoli, che ha chiesto un nuovo terzino destro alla dirigenza e verrà accontentato.

Il Milan potrebbe liberare il calciatore a titolo gratuito oppure in cambio di un piccolo indennizzo economico. In ogni caso, andrà ad alleggerire i costi a bilancio e libererà l’organico da un elemento che ormai è fuori dai piani dell’allenatore.