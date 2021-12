Milan, via libera per il difensore: colpo da 13 milioni

Occasione dal Belgio per il Milan: il prezzo del difensore non è elevato. Può davvero essere lui il sostituto di Simon Kjaer. Le ultime

Saranno 40 giorni intensi quelli che aspettano il Milan. La squadra rossonera, che tornerà in campo il prossimo 6 gennaio, contro la Roma, sarà chiamata ad affrontare anche Juventus e Inter.

Inevitabilmente verrà ridisegnata una nuova classifica, che faranno chiarezza sulle ambizioni del Milan. Il club rossonero, inoltre, in questi giorni, è chiamato a rispondere presente anche sul mercato.

Serve un centrale di difesa, che possa raccogliere l’eredità di Simon Kjaer, che ha già chiuso la stagione, e affiancare Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori. I nomi accostati al Milan, in questi ultimi giorni, sono davvero tantissimi.

La sensazione è che ancora una scelta definitiva non sia stata fatta, anche se il nome in cima alla lista dei desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara appare essere Sven Botman. Allo stesso tempo è il profilo più complicato da raggiungere vista la richiesta di ben 30 milioni di euro da parte del Lille.

Non mancano, come detto, le alternative: da Sarr a Christensen del Chelsea, passando per Bremer e Caldara. senza dimenticare Abdou Diallo del Psg e Bećir Omeragić dello Zurigo.

Occasione dal Belgio

Tra i calciatori che piacciono al Milan, inoltre, c’è anche Jhon Lucumì. Il colombiano classe 1998 – come conferma il Corriere dello Sport – è uno dei profili seguiti dalla dirigenza rossonero.

Piace anche perché il suo prezzo non dovrebbe essere elevatissimo: il Genk d’altronde sa che non c’è molto da tirare la corda, considerando il contratto in scadenza fra un anno e mezzo. Su Lucumì si registra, inoltre, l’interesse da parte del Napoli, che deve fare i conti con l’addio di Manolas. La valutazione che fa Transfermarkt del calciatore è di soli 13 milioni di euro.