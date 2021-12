Novità da Milanello: Pioli recupera i pezzi

Si attendono novità importanti da Milanello: oggi la squadra di Pioli torna ad allenarsi. La squadra, senza Bennacer, Kessie e Ballo-Toure, dovrebbe recuperare pedine importanti

E’ tempo di ritornare in campo per il Milan. La squadra di Stefano Pioli fra un paio d’ore si ritroverà a Milanello. Dopo due allenamenti da remoto, Zlatan Ibrahimovic e compagni torneranno ad allenarsi sui campi di Carnago.

Si inizierà, dunque, a preparare seriamente la partita contro la Roma, in programma giorno 6 gennaio. Sarà il primo match del nuovo anno e del girone di ritorno. Si scenderà in campo alle ore 18.30.

Sarà un inizio di anno intenso per il Milan, che dopo il match casalingo contro la squadra di Jose Mourinho sarà impegnato in trasferta a Venezia, il 9 gennaio. Quattro giorni dopo ci sarà il primo match di Coppa Italia: per gli ottavi di finale arriva il Genoa di Shevchenko.

Il 17, poi, i rossoneri ospiteranno lo Spezia, prima di affrontare la Juventus il 23 gennaio. Il 6 febbraio sarà la volta del derby, contro l’Inter. Tante partite che chiaramente disegneranno una nuova classifica. Ci vorrà dunque l’aiuto di tutti per riuscire a continuare a sognare lo Scudetto.

Leggi anche:

Recuperi importanti

Oggi è un giorno importante perché finalmente scopriremo se Ante Rebic, Rafael Leao e Davide Calabria torneranno in gruppo. Le ultime indiscrezioni che giungono da Milanello portano a pensare che i tre, così come Zlatan Ibrahimovic, saranno a disposizione di Stefano Pioli fin dalla prima partita dell’anno.

Per Pietro Pellegri, invece, ci sarà da aspettare. Il primo allenamento è in programma nel primo pomeriggio: non ci resta che attendere novità da Milanello.