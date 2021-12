Shock Milan: 40 milioni per Pobega

Il Milan fissa il prezzo per il suo centrocampista: una cifra importante che fa capire come i rossoneri non abbiano alcuna intenzione di privarsi del giocatore

La grande stagione di Tommaso Pobega è davvero sotto gli occhi di tutti. Il centrocampista di proprietà del Milan è diventato un punto fermo del Torino di Ivan Juric. Le sue prestazioni crescono di partita in partita e inevitabilmente aumenta anche il suo valore di mercato.

Pobega, con la maglia granata, ha giocato sedici partite, andando a segno per ben quattro volte e realizzando un assist. Numeri importanti per un calciatore che gioca nel ruolo di mediano nel 3-4-2-1 dell’ex allenatore del Verona.

E’ evidente che il Torino sia estremamente soddisfatto del classe 1999, che è riuscito anche a conquistare la Nazionale di Roberto Mancini. Il club di Urbano Cairo farebbe carte false per mantenerlo in rosa ma il Milan è di un altro parare: i rossoneri – come raccontato nei giorni scorsi – non appaiono intenzionati a cedere Pobega.

Non è un caso che abbia fissato un prezzo altissimo per la sua cessione: secondo Tuttosport, in edicola stamani, il Diavolo per il suo centrocampista vorrebbe ben 40 milioni di euro. Una cifra fuori portata per il Torino.

Leggi anche:

Bremer sullo sfondo

Ci sarebbe da giocare la carta Bremer, che piace al Milan. Cairo per liberare il difensore brasiliano vorrebbe 35 milioni. Impossibile, che i rossoneri ne facciano una valutazione simile, anche perché il calciatore ha un contratto in scadenza solo nel 2023.

Un accordo troppo breve per tirare la corda. Ecco perché nelle intenzioni del Milan non ci sarebbe quella di usare il cartellino di Pobega per raggiungere il centrale.

L’asse Torino-Milano potrebbe riscaldarsi anche per altri affari: attenzione, infatti, all’idea Rade Krunic per i granata che resta sempre viva. Ai rossoneri, infine, continua ad interessare Andrea Belotti, che a giugno andrà via a zero dal Toro.