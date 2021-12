Milan, Pioli “preoccupato” per Tonali: pericolo squalifica

Tonali alla ripresa della Serie A dovrà prestare molta attenzione: Pioli lo “catechizzerà” a dovere.

Il Milan è tra le squadre che a gennaio perderanno giocatori importanti. Nello specifico Ismael Bennacer e Franck Kessie. Si tratta di due elementi di rilievo del centrocampo e dunque di due perdite notevoli per Stefano Pioli.

Il titolare indiscusso in mediana sarà Sandro Tonali, che in questa stagione è cresciuto tantissimo rispetto alla scorsa. Sicuramente è stato uno dei rossoneri migliori nel girone d’andata della Serie A. I tifosi hanno molto apprezzato il suo rendimento e anche l’attaccamento alla maglia, dimostrato più volte.

Tonali deve stare attento

Ad affiancare Tonali nel 4-2-3-1 di Pioli sarà uno tra Tiemoué Bakayoko e Rade Krunic. Il francese e l’ex Empoli verranno probabilmente alternati, ma potrebbero anche ritrovarsi a giocare assieme.

Infatti, Tonali è sotto diffida e un’ammonizione potrebbe costargli la squalifica. Alla ripresa del campionato ci sarà Milan-Roma, match che si preannuncia molto acceso anche dopo quanto successo all’andata allo stadio Olimpico.

L’ex Brescia dovrà stare attento ed evitare un cartellino giallo, che gli farebbe poi saltare Venezia-Milan. Successivamente ci saranno anche Spezia, Juventus e Inter come avversarie del mese di gennaio per il solo campionato. In mezzo, nello specifico il 13 gennaio, anche i Quarti di Coppa Italia contro il Genoa.

Pioli deve sperare anche che, in attesa del rientro di Kessie e Bennacer, non ci siano infortuni né per Tonali né per altri centrocampisti. Al momento non sembra previsto un intervento nel reparto per il calciomercato di gennaio.