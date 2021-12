Calciomercato Milan, l’agente arriva in Italia | Pronto l’incontro

Il procuratore di un giovane talento che piace ai rossoneri sarà presto in Europa: possono esserci aggiornamenti importanti.

Il Milan sta valutando diversi attaccanti per il 2022. Anche se a gennaio probabilmente non verrà preso nessuno nel ruolo, il club vuole prepararsi al meglio per piazzare un buon colpo nella prossima estate.

Tra i centravanti che sono finiti nella lista di Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Moncada c’è Julian Alvarez. Il 21enne argentino è la rivelazione del 2021 in Sud America. Con il River Plate ha messo insieme 18 gol e 7 assist in 21 presenze nell’ultimo campionato, vinto proprio dai Millonarios con lui come capocannoniere. Il suo valore è sotto gli occhi di tutti.

Julian Alvarez, il procuratore in Europa a inizio gennaio

Il Milan ha visionato direttamente Julian Alvarez in Argentina e le relazioni stilate sono molto positive. Non risulta ancora esserci una trattativa, però il management sportivo rossonero segue con interesse la sua situazione. L’operazione è complicata. Non tanto per i 20 milioni di euro della clausola di risoluzione, ma più che altro a causa dell’agguerrita concorrenza.

Negli ultimi giorni si parla soprattutto del Manchester United, ma ci sono diverse squadre europee importanti ad aver messo gli occhi su Alvarez. Sarà molto difficile per Maldini e Massara assicurarselo, anche se non vanno dati per sconfitti in partenza.

Intanto calciomercato.it fa sapere che l’agente dell’attaccante argentino arriverà in Europa il 2 gennaio e incontrerà le varie società che hanno manifestato interesse per il suo assistito. In programma c’è anche una tappa in Italia, dove oltre al Milan anche Inter, Juventus e Fiorentina stanno monitorando la situazione e sono pronte a fare le proprie mosse.