Milan, il difficile 2021 di Romagnoli riassunto in un dato

Alessio Romagnoli è presente in una particolare classifica stilata da Transfermarkt. Il dato raccolto dal portale è poco confortante!

Il 2021 è stato un anno ricco di volti importanti e colpi di scena. La Serie A, dopo tanti anni, ha avuto un nuovo campione. L’Inter è infatti riuscito a scippare lo scettro alla Juventus che da nove anni presiedeva il trono d’Italia.

Le gerarchie in generale si sono ribaltate. Basti pensare al Milan che dopo anni di mediocrità è tornato in corsa, prima piazzandosi secondo in classifica a fine stagione scorsa, e adesso continuando a lottare per la prima posizione.

La Serie A in generale ha vissuto un gran ribaltamento dopo lo sfortunato avvento dell’epidemia da Covid-19. In Italia sono sbarcati diversi nuovi giocatori, e alcuni di questi molto importanti, che hanno saputo conquistarsi in poco tempo la scena e diventare veri e propri protagonisti.

Allo stesso tempo, altrettanti giocatori militanti in Serie A da diversi anni sono stati soggetti ad un calo prestazionale evidente. Transfermarkt ha stilato la classifica dei calciatori del campionato italiano che nel 2021 hanno perso notevolmente valore. La Juventus è la rosa che più di tutti ha visto una svalutazione dei suoi pezzi più pregiati.

Nella classifica è anche presente un rossonero.

Valori di mercato in calo: Juve, quante svalutazioni!

Secondo i dati e le statistiche raccolte da Transfermarkt, la Juventus è la rosa che conta il maggior numero di giocatori con valore di mercato in calo. Tenendo in conto la classifica stilata dal noto portale, il club bianconero conta 7 giocatori (su 9 totali) con valutazione al ribasso.

Al primo posto c’è Manolas del Napoli, con una perdita di valore nel 2021 di 27 milioni di euro. Ma il greco ha ormai fatto ritorno in patria all’Olympiakos. Seguono Arthur, Bentancur, Dybala, Szczesny. Alla sesta posizione c’è invece Luis Alberto della Lazio con una perdita nel valore di 18 milioni di euro.

Ma attenzione, perchè allo spagnolo segue un rossonero, l’unico presente nella classifica di Transfermarkt. Si tratta di Alessio Romagnoli, che nel 2021 ha visto crollare la sua valutazione di mercato di 16 milioni di euro.

Al rossonero seguono poi ancora juventini quali Alex Sandro, Morata e Ramsey. Di seguito la classifica completa: