Castillejo show in allenamento: doppio assist, uno è per Calabria – VIDEO

Samuel Castillejo si diverte e postare i video delle sue prodezze in allenamento. Assist al bacio per i compagni Theo e Calabria!

Il suo percorso al Milan è quasi certamente ai titoli di coda, ma non per questo Samuel Castillejo si lascia sconfortare. Lo spagnolo continua a dare tutto alla squadra, e ad impegnarsi al meglio per rendersi utile durante le sessioni di allenamento.

Vorrà ancora stupire Stefano Pioli e l’area tecnica? Difficile a dirsi, ma i recenti video postati sul suo profilo Instagram sono testimoni di un Castillejo assolutamente in forma. Le più conclamate voci di mercato lo danno come possibile acquisto invernale del Genoa di Shevchenko, o di qualche club di Liga. Ma nel frattempo Samu continua a godersi Milanello e il feeling ormai ben instaurato con i compagni.

Stamane la squadra di Pioli ha infatti svolto l’ultimo allenamento dell’anno. La sessione di lavoro si è conclusa con la solita partitella, e Castillejo ha dato sfogo alla migliore condizione. Nei video postati sul social Instagram possiamo notare Samu nelle vesti di un grande assist-man. Il primo servizio al bacio lo offre Theo Hernandez: Samu dalla destra si accentra e viene fuori un magico uno due, poi la bella palla filtrante per il francese che la imbuca in porta.

Il secondo assist è invece per l’amico di fascia Davide Calabria. Anche in questo c’è un bello scambio tra i due, con Castillejo che offre ancora una volta una notevole palla raso terra che Davide imbuca sul primo palo. Per godere delle prodezze di Castillejo vi proponiamo il video delle azioni suddette sul nostro canale Telegram ufficiale.