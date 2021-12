Sfuma il Milan | Il “colpo del futuro” va verso la Germania

Il club tedesco sembra ormai pronto ad affondare il colpo per il giovane calciatore su cui aveva messo gli occhi anche il Milan

Non riesce il colpo in prospettiva futura al Milan che deve arrendersi, almeno secondo quanto riportato dal giornale francese L’Equipe, al classe 2004 su cui ha avuto la meglio un top club di Bundesliga.

Il giovane milita in Ligue 1 e nonostante la tenera età ha già una valutazione molto alta di mercato. Di sicuro il Milan lo aveva attenzionato (circa un mese e mezzo fa) per rafforzare l’organico a partire dalla prossima stagione, visto anche l’obiettivo di migliorare sempre più la situazione economica del club, e dunque non per la sessione invernale del calciomercato. Ma stando alle ultime indiscrezioni, la società rossonera è stata scavalcata dal Borussia Dortmund.

Milan, niente da fare: il talentino va in Bundesliga

Sembra ormai fatta per l’approdo in maglia giallo-nera di Mohamed Ali-Cho, classe 2004. Il ragazzino è ormai già un veterano della Ligue 1, ed in questa stagione ha già messo a segno due reti. Capace di rendere al meglio in tutte le posizioni offensive, si tratta di un vero e proprio jolly d’attacco.

Insomma, una pedina che avrebbe potuto far comodo a Stefano Pioli in vista futura. Su di lui, come è facilmente immaginabile, non c’era soltanto l’interesse del Milan, ma anche di Chelsea, Southampton ed Atletico Madrid. Nulla da fare però per queste tre squadre, perché il club pronto ad acquistarlo è il Borussia Dortmund.

La società proprietaria del cartellino di Ali-Cho, l’Angers, chiede circa 40 milioni di euro, ma i tedeschi sono convinti di poter chiudere presto ad una cifra anche inferiore.