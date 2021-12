Calciomercato Milan, l’annuncio del difensore: “Ho un unico pensiero”

Uno dei centrali accostati a Milan e Napoli non pensa a cambiare squadra nel mercato di gennaio 2022.

Paolo Maldini e Frederic Massara proseguono la ricerca di un nuovo difensore che vada a rimpiazzare l’infortunato Simon Kjaer. Stefano Pioli spera di ricevere al più presto un rinforzo nel ruolo, così da avere una retroguardia completa.

Sembra sfumata l’ipotesi Gleison Bremer, che probabilmente resterà al Torino. Piace tantissimo Sven Botman, però il Lille lo valuta 30 milioni di euro e per adesso non apre al prestito con diritto/obbligo di riscatto. La dirigenza rossonera sta valutando più opzioni e tra queste c’è anche Attila Szalai, 23enne in forza al Fenerbahce.

Il difensore non vuole andar via

Szalai dopo l’ultima partita di campionato del Fenerbahce ha parlato a Sporx del suo futuro, ma senza aprire a un trasferimento: «Non voglio parlare delle voci di mercato. Sono un giocatore del Fenerbahce e sono molto felice di essere qui. Il mio unico pensiero è quello di contribuire a raggiungere gli obiettivi della squadra, sono concentrato su questo adesso».

Il difensore ungherese non pensa a lasciare Istanbul al momento. Ha un contratto fino a giugno 2025 ed è focalizzato sulla sua squadra attuale. Ovviamente durante le sessioni di calciomercato può succedere di tutto e non va escluso nulla, però Szalai non ha manifestato la volontà di cambiare aria.

Certamente ricevere una proposta dal Milan lo lusingherebbe. Anche il Napoli è tra le società interessate e qualche sondaggio c’è già stato. Vedremo se l’ex Apollon Limassol resterà in Turchia oppure se già a gennaio si trasferirà altrove. Le sue qualità non sono rimaste indifferenti agli osservatori di club importanti.