Venezia, convocato per la Coppa d’Africa: salta il Milan

Il calciatore nigeriano è presente nella nuova lista dei convocati e non sarà quindi disponibile per il match contro i rossoneri del 9 gennaio.

I diversi casi positivi stanno cambiano anche la situazione dei convocati per la Coppa d’Africa, che inizierà far una decina di giorni. Tra questi cambiamenti ce ne è anche uno che interessa indirettamente il Milan.

A seguito della positività al Covid 19 dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, la Nigeria ha diramato la nuova lista dei convocati per la Coppa d’Africa. In questa nuova lista è presente un calciatore del Venezia, si tratta del difensore Tyronne Ebuehi. Il classe 1995 dei lagunari partirà quindi per la spedizione con la propria nazionale e salterà diversi match di campionato, tra cui quello contro il Milan di Stefano Pioli.

Leggi anche:

Il 9 gennaio alle 12:30 infatti è in programma Venezia-Milan. Il laterale non sarà quindi disponibile per la sfida contro i rossoneri. Il tecnico Zanetti dovrà quindi fare altre scelte in quel ruolo: la soluzione più logica è l’inserimento di Mazzocchi.