Milan, occhi sulla Coppa d’Africa: un talento guineano nel mirino

Il club rossonero guarderà con interesse la Coppa d’Africa per visionare alcuni giocatori: piace in particolare un talento guineano.

Da domenica 9 gennaio parte la Coppa d’Africa. Il Milan la guarderà non solo per seguire le prestazioni di Ismael Bennacer, Franck Kessie e Fodé Ballo-Touré. Ci sono anche ragioni di calciomercato.

I colleghi di calciomercato.com rivelano che la società rossonera già da tempo sta monitorando Aguibou Camara, trequartista classe 2001 che milita nell’Olympiacos Pireo. È nella nazionale della Guinea, che in Coppa d’Africa è inserita nel gruppo B con Senegal, Zimbabwe e Malawi. Anche il Liverpool è interessato al giocatore.

Mercato Milan, piace Aguibou Camara dell’Olympiacos

Camara in questa stagione ha messo insieme 5 gol e 4 assist in 25 partite. È una rivelazione dell’Olympiacos, che nell’estate 2021 lo ha tesserato a parametro zero limitandosi a versare i 300 mila euro di indennizzo di formazione. Ora il suo valore è cresciuto ben quindici volte rispetto a quanto speso dal club di Atene.

A portarlo in Europa dal Senegal era stato il Lille, che lo aveva prelevato nel 2019 dall’Elephant Coleah. La società francese, che lo ha fatto esordire anche in prima squadra, lo avrebbe voluto tenere ma Camara ha preferito non rinnovare il contratto e ha accettato l’offerta dell’Olympiacos. In Grecia sta facendo bene e la Coppa d’Africa può essere una buona vetrina per mostrare ulteriormente il suo talento.

Il trequartista guineano verrà osservato con attenzione da Milan, Liverpool e altre squadre europee. L’Olympiacos comunque aprirà a una cessione solamente in estate, probabilmente. Adesso è nell’interesse del club greco tenersi il calciatore e valorizzarlo il più possibile, prima di venderlo e realizzare una plusvalenza importante a bilancio.