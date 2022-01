Sky – Milan, pressing su Botman: prezzo abbordabile, si tratta!

Le ultime news sul calciomercato del Milan ci arrivano da Sky Sport. Focus, ovviamente, sul difensore centrale…

Domani si aprirà ufficialmente la finestra del calciomercato invernale, e il Milan correrà subito ai ripari per mettere un sigillo al reparto di difesa. Serve trovare quanto prima un nuovo centrale, dato che Simon Kjaer starà ai box fino al termine della stagione.

Serve sostanza e qualità, le stesse che attualmente sembrano non spiccare in Matteo Gabbia e Alessio Romagnoli. Maldini e Massara hanno l’obiettivo di reclutare un nuovo titolare nel ruolo, e che non funga da ulteriore riserva. Si sa, il profilo più gradito a club e tifosi è quello di Sven Botman, talentuoso difensore del Lille ma che costa all’incirca 30 milioni di euro.

In quest’ottica, il Milan vorrebbe tentare la via del prestito, ma non sarà così facile dato che il Losc ha il forte bisogno di monetizzare per provare a sistemare una situazione economica non positiva. Sul difensore olandese c’è anche il pressing del Newcastle, ma sposare oggi il progetto del club inglese (seppur ultramilionario) non è semplice, dato che la squadra di Eddie Howe lotta per non retrocedere.

Inoltre, c’è anche da ragionare in ottica futura. Se è vero che prima o poi Simon Kjaer rientrerà a giocare, è altrettanto vero che il futuro di Alessio Romagnoli è in bilico. Quindi l’acquisto di un difensore potrebbe essere significativo non soltanto per il presente, ma anche per il futuro prossimo. A tal proposito ci ha fornito le ultime news Manuele Baiocchini direttamente da Sky Sport.

Baiocchini: “Bremer piace per Giugno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul mercato in entrata del Milan. L’inviato di Sky ha confermato l’assoluto gradimento di Maldini e Massara per Botman, sottolineando come l’affare potrebbe essere incentivato da un fattore in particolare. Le parole del giornalista:

L’obiettivo numero uno rimane Botman, nonostante il prezzo alto fatto dal Lille. Ma il club ha problemi economici e oltre Ikonè deve vendere almeno un altro giocatore, se non addirittura due. Se il Lille non si impuntasse su una cessione a titolo definitivo il Milan proseguirà per intavolare una trattativa. Romagnoli non sta rinnovando e Botman, in caso di mancato rinnovo, potrebbe prendere il suo posto. Ricordiamoci che è mancino anche lui. Per giugno piace anche Bremer. Il Torino non vuole cedere il difensore brasiliano a gennaio ma potrebbe decidere di cederlo a giugno a un anno dalla scadenza del contratto.

Gleison Bremer rimane dunque pur sempre un obiettivo, ma nell’immediato il Milan punterà tutto su Botman. Baiocchini ha poi aggiunto sul proprio profilo Twitter che, dati i problemi economici, il Lille potrebbe accontentarsi di 20 milioni di euro. Ad ogni modo, il Milan punta con priorità alla via del prestito, ma la pista è calda e i dialoghi ben avviati!